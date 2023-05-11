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Сегодня, 12:40

Синицина и Кацалапов ответили на вопрос о сравнениях с Навкой и Костомаровым

Виктория Кравченко
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, что думают о сравнении их с Татьяной Навкой и Романом Костомаровым.

— Это прекрасное сравнение, гораздо лучше, с чем нас сравнивали, когда мы встали в пару. Что сказать? У Вики с Таней есть банальное сходство в цвете волос, в фигуре — они высокие красивые блондинки, — сказал Кацалапов.

— Я знаю, что одно из платьев Вики было сшито по лекалам Таниного платья. Жулин мне сказал, что никому он не мог это предложить, потому что никому не подходило, а на тебя село, будто оно делалось для тебя.

— Да, так и есть. Это было платье для олимпийской произвольной программы. Это было мимолетно: просто попробуй. И мы приложили, я померила — очень круто смотрится, и самое главное — мне очень понравилось. Я такой человек, что если мне не нравится, то я в этом не выйду на лед, — передает слова Синициной Первый канал.

Источник: https://www.1tv.ru/podcasts/figurnoe-katanie-podkast-lab
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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