Синицина и Кацалапов ответили на вопрос о сравнениях с Навкой и Костомаровым

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, что думают о сравнении их с Татьяной Навкой и Романом Костомаровым.

— Это прекрасное сравнение, гораздо лучше, с чем нас сравнивали, когда мы встали в пару. Что сказать? У Вики с Таней есть банальное сходство в цвете волос, в фигуре — они высокие красивые блондинки, — сказал Кацалапов.

— Я знаю, что одно из платьев Вики было сшито по лекалам Таниного платья. Жулин мне сказал, что никому он не мог это предложить, потому что никому не подходило, а на тебя село, будто оно делалось для тебя.

— Да, так и есть. Это было платье для олимпийской произвольной программы. Это было мимолетно: просто попробуй. И мы приложили, я померила — очень круто смотрится, и самое главное — мне очень понравилось. Я такой человек, что если мне не нравится, то я в этом не выйду на лед, — передает слова Синициной Первый канал.