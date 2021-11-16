Горшков: «Окончательный список сборной на Олимпиаде сформируем после чемпионата Европы»

Президент и генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Горшков и Александр Коган рассказали о системе отбора на Олимпийские игры и предолимпийском сборе в Красноярске.

Горшков: Прежде всего, будет чемпионат России, за ним — чемпионат Европы. Окончательный список будет сформирован после чемпионата Европы.

Коган: Мы обсуждаем с Министерством спорта этот вопрос. В связи с ограничениями, которые существуют, мы планируем на предолимпийский сбор взять полуторный или двойной состав. Не дай бог, у кого-то появится положительный тест. На всякий случай мы решили, что спортсмены все будут в одинаковых условиях.

Предолимпийский сбор будет проходить в Красноярске. Там прекрасные условия для фигуристов. Мы определили, где жить, что кушать и где кататься. Там будет необходимое количество льда с учетом часовых поясов на Олимпийских играх. Очень сложное и плохое расписание там будет. Многие соревнования начинаются в 09.30 утра. С учетом разницы во времени это будет середины ночи в Москве.