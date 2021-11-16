Заместитель министра спорта России Алексей Морозов уточнил, что Китайская народная республика признала все российские вакцины, а также сообщил, что все спортсмены сборной привиты.

«Китайская народная республика признала все наши вакцины, так что карантина не будет. Тем, кто не вакцинирован, предстоит жесткий карантин 21 день. Мы за свою команду спокойны. Все вакцинированы под строгим наблюдением врачей», — сказал Морозов.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.