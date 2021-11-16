Тарасова положительно оценила новый номер Медведевой и Милохина

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась по поводу нового номера пары Евгения Медведева/Даня Милохин на шоу «Ледниковый период».

«Я не знаю, чем ты занимался раньше, или ты в хоккей играл, мы все в разных условиях жили, но сейчас делаем то, на что тебя хватает, — сказала Тарасова Милохину. — Но то, что ты делаешь, ты делаешь профессионально.

Номер очень сложный, это не ваши веселые номера, где мы все ухахатывались, но номер очень хороший и очень понятный тем, кто хочет это понять. Даня и Женя, я вас люблю! Болельщики, у вас же плакаты. У нас тут пара, Женя и Даня. Так пишите на одной стороне Женя, на другой напишите Даня. У вас целая неделя впереди», — добавила Тарасова.

Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.