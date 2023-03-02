Горбачева призналась, что родители были против ее увлечения фигурным катанием

15-летняя фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева призналась, что родители были против ее увлечения фигурным катанием.

«Родителям не очень нравилось, что я занимаюсь фигурным катанием? Не то чтобы не очень нравилось, но и не сказать, чтобы они меня прямо в этом поддерживали. В какие-то моменты, наоборот, даже не хотели, чтобы я занималась. Не очень люблю говорить на эту тему, но, да, в какой-то момент говорили, что мне нужно бросить. А я хотела продолжать дальше. Из-за этого начались конфликты. Сейчас папа живет так же в Краснодаре, он не переехал, а мама в Москве, в другом районе. Что послужило причиной ссоры? Основное — это то, что она не видела смысла в занятиях фигурным катанием. Говорила, что это пустая трата времени, денег, сил и здоровья. Это — основная причина. Были еще другие, но их обсуждать я уже не буду. Они поздравляют меня после соревнований. Обсуждаем какие-то моменты по школе, поздравляем друг друга с праздниками, но уже нет таких теплых отношений, как те, когда я была маленькой. То взаимодействие потерялось», — приводит слова Горбачевой Sport24.