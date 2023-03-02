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Сегодня, 19:50

Плющенко заявил, что не будет год общаться с прессой по поводу судейства

Артем Бухаев
Корреспондент
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Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко объявил, что не будет общаться с прессой по поводу судейства на протяжении года, о чем ранее сообщило агентство «РИА Новости».

«Я не даю комментарии год. Можете всем передать», — подтвердил Плющенко «СЭ».

После юниорского первенства России Плющенко выступил с критикой судейства и заявил, что его ученицы и ученики могут перейти в другие сборные. Как ожидается, эти слова будут, в том числе, обсуждаться комиссией по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Евгений Плющенко. «Если мы не нужны федерации, то пойдем туда, где нужны». Заявление Плющенко о переходе его спортсменов под другой флаг

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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