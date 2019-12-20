Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, в интервью ФФККР прокомментировал тот факт, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп.

В конце ноября Туктамышева впервые сделала данный элемент на тренировке, позднее — исполнила его на разминке турнира в Загребе, однако в самих соревнованиях, которые она выиграла, исполнять его не стала.

— Не понимаю причин возмущения, почему девочки не должны прыгать четверные прыжки. Сейчас Лиза Туктамышева показала всем: если обладаешь техничным прыжком, то можешь прыгать тройные аксели и выучить четверной в любом возрасте. При тех возможностях толчка и крутки, которые есть у Лизы, если бы она с детства поставила цель учить четверные, если бы это было нужно в тот период ее карьеры, то она могла бы прыгать все пять четверных. Но, может, четыре, за исключением ритбергера. Просто в то время это было не нужно, и Лиза эти прыжки не учила. А сейчас начала учить и оказалось, что она может их прыгать, — сказал Глейхенгауз.