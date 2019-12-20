Глейхенгауз назвал заслуженной победу Косторной в финале «Гран-при»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, в интервью ФФККР прокомментировал победу Алены Косторной в финале «Гран-при». Он также высказался о выступлениях Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые заняли второе и третье место соответственно.

— Алена Косторная выиграла взрослый финал Гран-при, как и год назад юниорский финал в Ванкувере. Что можете сказать о ее выступлении в Турине?

— Алена заслуженно завоевала золотую медаль. Она чисто исполнила две программы. Была великолепна в хореографии. Показала, что можно набирать огромные баллы и ставить мировые рекорды с тем набором, который у нее есть.

Будем работать дальше. Надо все равно прогрессировать. Посмотрим, если будет возможность, станем изучать четверные. Пока идет сезон, об этом сложно говорить, потому что на это нет времени, да и риск травмы слишком высок.

— Еще одна ученица вашей группы Анна Щербакова стала серебряным призером. Как оцениваете ее прокаты?

— В Турине у Ани пока было лучшее выступление в короткой программе. Она поставила личный рекорд, поэтому к короткой программе не было никаких вопросов, за исключением того, что в программу надо добавлять тройной аксель.

Что касается произвольной, то мы в первый раз пошли на четверной флип. Знали, это риск, что можно прокатать программу с двумя четверными лутцами, добиться чистого выступления. Мы это обсудили, и сама Аня хотела усложниться и попробовать новый четверной. Действительно, где пробовать, как не на финале «Гран-при»? Пробовать и рисковать.

Впереди чемпионат России и, дай Бог, основные старты — надо накатывать более сложный набор. Поэтому я поздравляю Аню с тем, как она справилась с новой версией своей произвольной программы и при этом получила очень хорошие компоненты, что позволило ей занять второе место.

— Александра Трусова завоевала бронзу, запланировав в произвольной программе пять четверных прыжков, что не под силу многим мужчинам.

— Саша пошла на тройной аксель в короткой программе. Мы его только недавно выучили, и пока стабильность исполнения оставляет желать лучшего. Это был такой риск-риск, но это же Саша! Поэтому тут даже нечего обсуждать. Отговорить Сашу от того, чтобы не прыгать что-то более сложное, невозможно.

Мы понимаем: цель — Олимпиада, и подготовка к ней идет уже сейчас. Чем раньше Саша начнет накатывать тот контент и те программы, которые она хочет показать там, тем легче ей будет в нужный момент.

Прокат произвольной программы с пятью четверными — здесь сложно что-то говорить. Хотя Юдзуру Ханю и Нейтан Чен показали, что можно сделать пять четверных в одной программе на высоком уровне. У Саши в Турине не получился четверной сальхов — она сделала «бабочку» и потеряла баллов 10-12.

Такое количество четверных — всегда риск. Одна ошибка и ты третий, один выезд и ты первый. Именно это и добавляет интереса. Конечно, может быть, в самый важный момент мы сможем проконтролировать до конца количество четверных, чтобы у Саши получился максимальный результат. Но пока она взрослеет, прогрессирует, ей хочется это делать, и невозможно остановить человека в его стремлении развиваться.