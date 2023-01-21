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Глеб Лутфуллин — о Кубке Первого канала: «Очень интересно, весело, круто»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глеб Лутфуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился мнением о Кубке Первого канала по фигурному катанию.

— Как тебе участие на Кубке Первого канала?

— Это очень интересно. Хотел попасть еще в начале сезона. Весело, круто.

— До этого уже смотрел этот турнир. Была ли команда-фаворит.

— На самом не смотрел первые два года. Больше смотрел прыжковый турнир. Он мне очень нравился, было интересно.

— А есть ощущение, что на прыжковом турниры больше напряжение?

— Нет, на самом деле вообще спокойно. Было только интересно с Евгением Семененко попрыгать.

— Прокатом на сто процентов доволен сегодня?

— На 85 процентов доволен. Это общее визуальное представление. 15 процентов — недоработки.

— Призовой фонд как на чемпионате России — фактор желания об участии?

— Хотел участвовать в Кубке Первого канала по большей части из-за прыжкового турнира. Интересно прыгать. Этим горю.

— Тебе бы хотелось, чтобы во взрослых соревнованиях в теории добавили элементы? Если в юниорских есть.

— В теории было бы здорово, прикольно, если бы были прыжки в первый день, а во второй — произвольные.

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
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