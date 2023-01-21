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Мозалев: «Хочу себя показать, победить и откатать чисто»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о целях, которые ставит перед собой на Кубке Первого канала.

— После чемпионата России есть спортивная злость, хочется доказать, что тогда было случайно?

— Хочу себя показать, победить и откатать чисто.

— В этом году жеребьевка была непохожая на прошлые годы. Можешь оценить ее, составы?

— У нас особо жеребьевки не было. Распределили команды. Я считаю, более менее равные. Все равно нужно катать чисто.

— Там же какие-то ящерицы бегали в аквариуме, гекконы. Вы удивились?

— Это больше Камила. Я стоял на это смотрел просто.

— То есть у тебя нет боязни пресмыкающихся?

— Нет.

— В Форт-боярде бы поучаствовал?

— Не знаю. Не горю желанием.

Андрей Мозалев
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