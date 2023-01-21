Мозалев: «Хочу себя показать, победить и откатать чисто»
Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о целях, которые ставит перед собой на Кубке Первого канала.
— После чемпионата России есть спортивная злость, хочется доказать, что тогда было случайно?
— Хочу себя показать, победить и откатать чисто.
— В этом году жеребьевка была непохожая на прошлые годы. Можешь оценить ее, составы?
— У нас особо жеребьевки не было. Распределили команды. Я считаю, более менее равные. Все равно нужно катать чисто.
— Там же какие-то ящерицы бегали в аквариуме, гекконы. Вы удивились?
— Это больше Камила. Я стоял на это смотрел просто.
— То есть у тебя нет боязни пресмыкающихся?
— Нет.
— В Форт-боярде бы поучаствовал?
— Не знаю. Не горю желанием.
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