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Тренер Мозалева: «Не в баллах же дело, а в самом катании»

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Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кирилл Давыденко, тренер фигуриста Андрея Мозалева, оценил выступление спортсмена в короткой программе на Кубке Первого канала.

— Кирилл Анатольевич, как оцените прокат?

— Нормально.

— 104 балла — это нормально?

— Да нет, хорошо. Не в баллах же дело, а в самом катании.

— Вы кайфанули то есть?

— Я нет. Как тренер, ищу какие-то нюансы, которые надо дорабатывать, улучшать. Собрался, вопросов нет. Но всегда есть над чем работать. Тем более еще произвольная программа.

Андрей Мозалев
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