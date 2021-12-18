Галлямов: «Олимпийский сезон не время для экспериментов»
Российская пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов в преддверии чемпионата России в интервью сайту ФФККР рассказала о возможности улучшения своей программы.
— Корректировки и улучшения в программах — это одно, более серьезные изменения — понятно, надо пробовать не в олимпийском сезоне. Тем не менее, думали ли вы над усложнением программ, ведь несколько лет назад в группе Великовых вы пробовали тройной лутц?
Александр: Мы уже много раз на эту тему говорили.
Анастасия: Просто не успеваем.
Александр: Олимпийский сезон не время для экспериментов, потому что надо накатывать новую произвольную программу, дорабатывать ее. А в будущем, конечно.
Но понимаете, можно прыгнуть на тренировке, снять и выложить видео, но это не одно и то же с тем, если катать программу целиком, с этим элементом на соревнованиях. На соревнованиях, помимо технически стабильного исполнения элемента в программе, надо справляться с волнением, нервами, напряжением. Там больше психологических проблем, поэтому и нужно, как я сказал, чтобы все элементы были стабильны и накатаны в программе.
Да, мы исполняли тройной лутц два года назад, показали его на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга. Пробовали потом относительно успешно, не всегда стабильно, но попытка была, и мы держим ее в голове.
Анастасия: В любом случае хорошо, что у нас есть возможность прогрессировать. Не то, что мы достигли своего предела, больше ничего не можем добавлять в программы. Нет. Есть то, что получалось, что в дальнейшем можно наработать и вставлять.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5909-anastasiya-mishina-aleksandr-gallyamov-v-etom-sezone-khotelos-dokazat-chto-pobeda-na-chempionate-mira-ne-byla-sluchajnoj.html
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