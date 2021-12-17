Американский фигурист Джонни Вейр на русском языке поздравил Елизавету Туктамышеву с 25-летием
21:35
Американский фигурист Джонни Вейр поздравил российскую спортсменку Елизавету Туктамышеву с днем рождения. 17 декабря ей исполнилось 25 лет.
«Лизочка, с днем рождения!» — написал Вейр на русском языке в сторис Instagram.
Сторис Джонни Вейра. Фото Instagram
В текущем сезоне Туктамышева заняла второе место на этапах серии «Гран-при» в России и Канаде.
Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также серебряным призером мирового первенства 2021 года.
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