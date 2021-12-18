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Выступление Татьяны Волосожар и Федора Федотова на «Ледниковом периоде». Видео

19:46
Татьяна Волосожар и Федор Федотов.
Татьяна Волосожар и Федор Федотов.
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Чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер театра и кино Федор Федотов показали новый номер на шоу «Ледниковый период».

Пара выступаал под композицию «Saint Louis Blues (Hand to Trap)» в исполнении Les 7 Doigts.

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Иван Шитик все материалы автора
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