Выступление Татьяны Волосожар и Федора Федотова на «Ледниковом периоде». Видео

Чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер театра и кино Федор Федотов показали новый номер на шоу «Ледниковый период».

Пара выступаал под композицию «Saint Louis Blues (Hand to Trap)» в исполнении Les 7 Doigts.