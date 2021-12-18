Выступление Татьяны Волосожар и Федора Федотова на «Ледниковом периоде». Видео
19:46
Чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер театра и кино Федор Федотов показали новый номер на шоу «Ледниковый период».
Пара выступаал под композицию «Saint Louis Blues (Hand to Trap)» в исполнении Les 7 Doigts.
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