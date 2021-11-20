Фигурное катание, Гран-при Франции, женщины, произвольная программа: где смотреть трансляцию, время выхода на лед, Щербакова, Косторная

В субботу, 20 ноября, фигуристки выступят с произвольной программой во французском Гренобле на пятом этапе серии «Гран-при».

Следить за произвольной программой в прямом эфире можно будет на сайте Первого канала. Трансляция начнется в 15.30 по московскому времени.

Ниже приведен порядок выступлений и время выхода на лед спортсменок.

Гран-при Франции

Женщины, произвольная программа

Первая группа:

15.15 — 15.23. Юхана Юкой (Япония) — 52,32 балла

15.23 — 15.31. Мэрайя Белл (США) — 60,81

15.31 — 15.39. Леа Серна (Франция) — 62,75

15.39 — 15.46. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 63,18

15.46 — 15.54. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 63,34

Вторая группа:

16.02 — 16.10. Вакаба Хигучи (Япония) — 63,87

16.10 — 16.17. Карен Чен (США) — 64,67

16.17 — 16.25. Ен Чон Пак (Южная Корея) — 67,00

16.25 — 16.33. Ксения Синицына (Россия) — 69,89

16.33 — 16.41. Алена Косторная (Россия) — 76,44

16.41 — 16.49. Анна Щербакова (Россия) — 77,94

Время — московское.

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