Фигурное катание, Гран-при Франции, женщины, произвольная программа: где смотреть трансляцию, время выхода на лед, Щербакова, Косторная
Следить за произвольной программой в прямом эфире можно будет на сайте Первого канала. Трансляция начнется в 15.30 по московскому времени.
Ниже приведен порядок выступлений и время выхода на лед спортсменок.
Гран-при Франции
Женщины, произвольная программа
Первая группа:
15.15 — 15.23. Юхана Юкой (Япония) — 52,32 балла
15.23 — 15.31. Мэрайя Белл (США) — 60,81
15.31 — 15.39. Леа Серна (Франция) — 62,75
15.39 — 15.46. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 63,18
15.46 — 15.54. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 63,34
Вторая группа:
16.02 — 16.10. Вакаба Хигучи (Япония) — 63,87
16.10 — 16.17. Карен Чен (США) — 64,67
16.17 — 16.25. Ен Чон Пак (Южная Корея) — 67,00
16.25 — 16.33. Ксения Синицына (Россия) — 69,89
16.33 — 16.41. Алена Косторная (Россия) — 76,44
16.41 — 16.49. Анна Щербакова (Россия) — 77,94
Время — московское.
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