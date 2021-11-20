Волосожар считает, что Трусова способна навязать конкуренцию Валиевой на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась мнением о шансах российской фигуристки Александры Трусовой против Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Сможет ли Трусова составить конкуренцию Валиевой на Олимпиаде, если сделает пять четверных прыжков в произвольной программе? Конечно, сможет. Мне просто Камила лично импонирует как фигуристка. Неважно, какой она будет на пьедестале, она все равно останется моим фаворитом. А что касается Саши Трусовой — не зря ее называют Ракетой. Выполнять в таком количестве четверные прыжки — для меня это за гранью фантастики. Но в любом случае давайте помнить, что мы прежде всего болеем за наш флаг, за нашу страну. Главное, чтобы победила Россия», — приводит «Газета.ru» слова Волосожар.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.