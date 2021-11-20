«Гран-при» Франции: расписание и результаты второго соревновательного дня
Первыми произвольную программу представят женщины. В пятницу россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная, Ксения Синицына в короткой программе составили тройку лидеров.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Расписание и результаты соревнований (время московское)
20 ноября, суббота
15.00. Женщины. Произвольная программа
Российские участники: Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.
17.10. Танцы. Произвольный танец
Российские участники: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин.
19.00. Мужчины. Произвольная программа
Российские участники: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев.
21.10 Пары. Произвольная программа
Российские участники: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю