«Гран-при» Франции: расписание и результаты второго соревновательного дня

В субботу, 20 ноября, в Гренобле продолжится пятый этап серии «Гран-при».

Первыми произвольную программу представят женщины. В пятницу россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная, Ксения Синицына в короткой программе составили тройку лидеров.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Расписание и результаты соревнований (время московское)

20 ноября, суббота

15.00. Женщины. Произвольная программа

Российские участники: Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.

17.10. Танцы. Произвольный танец

Российские участники: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин.

19.00. Мужчины. Произвольная программа

Российские участники: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев.

21.10 Пары. Произвольная программа

Российские участники: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.