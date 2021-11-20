Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Гран-при» Франции: расписание и результаты второго соревновательного дня

10:55
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
В субботу, 20 ноября, в Гренобле продолжится пятый этап серии «Гран-при».

Первыми произвольную программу представят женщины. В пятницу россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная, Ксения Синицына в короткой программе составили тройку лидеров.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Расписание и результаты соревнований (время московское)
20 ноября, суббота

15.00. Женщины. Произвольная программа

Российские участники: Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.

17.10. Танцы. Произвольный танец

Российские участники: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин.

19.00. Мужчины. Произвольная программа

Российские участники: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев.

21.10 Пары. Произвольная программа

Российские участники: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Скончался Валерий Гаркалин
0