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Сегодня, 21:30

Фигуристка Сотникова показала новые фото с округлившимся животом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Аделина Сотникова.
Фото Соцсети

Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка Аделина Сотникова опубликовала новые снимки в социальных сетях.

26-летняя девушка показала новые фото с округлившимся животом. Отметим, что 6 ноября Сотникова рассказала, что впервые стала мамой. Она родила в Москве еще 30 октября, пол ребенка не уточняется.

Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

Аделина Сотникова
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