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В РУСАДА отреагировали на передачу дела Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали передачу дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Мы подтверждаем получение от ВАДА уведомления о подаче апелляции в CAS. ВАДА воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил. РУСАДА проводит процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов. Вопрос обоснованности действий ВАДА будет рассмотрен арбитрами Спортивного арбитражного суда», — сообщили в пресс-службе РУСАДА «СЭ».

Ранее 21 октября РУСАДА объявило, что не будет обнародовать вердикт по делу 16-летней Валиевой и ее персонала, так как спортсменка является защищенным лицом.

В пробе Валиевой, взятой во время чемпионата России 25 декабря 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.

15-летняя Валиева после победы в командном турнире Олимпиады была допущена до личных соревнований. Это решение дисциплинарной комиссии РУСАДА во время Игр после обращения МОК, ВАДА и Международного союза конькобежцев (ISU) подтвердила выездная панель CAS.

Камила Валиева
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