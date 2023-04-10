Фигуристка объяснила зачем в танцы на льду добавили прыжки: «Раньше все делали одинаковые слайды и это приедалось. А тут новый элемент»

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» рассказала о том как в танцах на льду используют прыжковые элементы.

«Не совсем прыжки. Речь о хорео-прыжках. И как по мне это интересно, разнообразит программы. Раньше все делали одинаковые хорео-слайды и честно сказать это приедалось. Нужно было еще что-то и тут мы получили новый элемент. Почему нет? К тому же новые хорео-дорожки также появились, их можно теперь по новым рисункам делать.

Я вообще люблю хорео. У нас в произвольном танце стоит хорео прыжок, ставил Гийом нам. Но мы долго мучались, когда ставили, правила достаточно строгие. Нельзя больше оборота делать, не больше секунды в воздухе. Тяжело сделать и красиво, и строго в нормативах. Моя техника? Могу сделать аксель. Одинарный, разумеется, не дупель. Двойные — не факт. Давно не пробовала. Технику мне неплохую ставили, в целом до сих пор ее помню», — сказала Лопарева.

Отметим, что хорео-прыжки в танцах на льду ввели в правила в прошлом сезоне.

Полностью интервью Лопаревой «СЭ» читайте здесь