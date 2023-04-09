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9 апреля, 23:35

Трусова назвала лучшего фигуриста сезона

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова и Марк Кондратюк.
Фото «СЭ»

Александра Трусова по просьбе корреспондента «СЭ» назвала лучшего фигуриста сезона в России.

— Марк, — одним словом ответила Трусова на вопрос, очевидно, имея в виду Кондратюка.

Отметим, что Трусова до 23:15 раздавала автографы поклонникам на «ВТБ-Арене» после шоу Евгения Плющенко. Несмотря на то, что организаторы и стюарды предлагали Александре завершить сессию после того, как закончились «красные чеки» (тех, кто купил продукцию в фирменном магазине), Трусова осталась и раздала карточки с автографами всем желавшим.

В шоу 9 апреля Трусова сделала чисто все пять прыжковых элементов.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева. Мы спросили российских фигуристов, кого они выберут MVP сезона. Некоторые ответы удивили

Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
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