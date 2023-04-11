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Сегодня, 22:10

Валиева о планах после карьеры: «Буду поступать, чтобы получить специальность тренера»

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о своих планах после завершения карьеры. По словам олимпийской чемпионки, она намерена получить специальность тренера.

«Точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера и потом уже, когда мне будет лет 20, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть пойму, чем я еще хочу заниматься и, возможно, буду получать второе образование.

Мне, например, нравится сниматься в клипах, мне интересна актерская деятельность. Я принимала участие в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской. Очень хотелось бы попробовать себя и в этом направлении", — цитирует фигуристку «КП-Спорт».

Ранее Валиева рассказала о роли мамы в ее карьере.

Источник: КП-Спорт
Фигурное катание
Камила Валиева
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