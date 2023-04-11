Валиева — о роли мамы в карьере: «Без нее многое бы не получилось»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о роли мамы в своей карьере.

«В детском возрасте она меня на всякие дополнительные занятия отправляла. Я же ходила даже во МГАХ на подготовительные занятия, на танцы, на актерское мастерство. Без нее очень многое в моей жизни не получилось бы. Очень хочу ее поблагодарить. Мама, спасибо, спасибо, спасибо и еще раз спасибо!», — цитирует спортсменку «КП-Спорт».

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командных соревнованиях.