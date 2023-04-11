Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:50

Валиева рассказала, кто первым узнал о ее идее номера «Уэнсдей»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, кто первым узнал о ее идее постановки номера по популярному сериалу «Уэнсдей».

«Это был декабрь прошлого года, и я просто поняла, что нужна новая показательная программа. И как раз только-только вышел этот сериал и набрал дикую популярность. Тогда я подъехала к Даниилу Марковичу и говорю: «Мы же все равно думаем, что же нам поставить и попросила попробовать поставить «Уэнсдей». Даниил Маркович сказал: «Давай, без проблем». Этери Георгиевна тоже согласилась, и все получилось!» — цитирует фигуристку «КП-Спорт».

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Первой стала Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.

Сериал «Уэнсдей» вышел в конце ноября 2022 года на Netflix. Он рассказывает о жизни Уэнсдей Аддамс, готичной девочки-подростка из культовой вселенной «Семейка Аддамс».

Источник: КП-Спорт
Фигурное катание
Камила Валиева
0
Читайте также
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева о хейтерах: «Нет смысла реагировать»

Валиева о планах после карьеры: «Буду поступать, чтобы получить специальность тренера»
Новости
RSS RSS
Все новости