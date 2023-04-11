Валиева рассказала, кто первым узнал о ее идее номера «Уэнсдей»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, кто первым узнал о ее идее постановки номера по популярному сериалу «Уэнсдей».

«Это был декабрь прошлого года, и я просто поняла, что нужна новая показательная программа. И как раз только-только вышел этот сериал и набрал дикую популярность. Тогда я подъехала к Даниилу Марковичу и говорю: «Мы же все равно думаем, что же нам поставить и попросила попробовать поставить «Уэнсдей». Даниил Маркович сказал: «Давай, без проблем». Этери Георгиевна тоже согласилась, и все получилось!» — цитирует фигуристку «КП-Спорт».

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Первой стала Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.

Сериал «Уэнсдей» вышел в конце ноября 2022 года на Netflix. Он рассказывает о жизни Уэнсдей Аддамс, готичной девочки-подростка из культовой вселенной «Семейка Аддамс».