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Сегодня, 15:06

«Какая красивая пара». Фигуристка Медведева выложила фото с Марком Кондатюком

Евгения Медведева выложила фото с Марком Кондатюком
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева и Марк Кондратюк.
Фото Telegram

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в Telegram-канале фото с Марком Кондратюком.

Подписчики прокомментировали снимок девушки и фигуриста:

«Женя счастливая, в своей стихии».

«По лицу сразу видно, что настрой огонь».

«Какая же Женечка прекрасная! Выглядит просто чудесно!»

«Какая красивая пара».

«От них такой позитив идет».

Команда Кондратюка на Кубке Первого канала «Время первых» лидирует по итогам коротких программ на Кубке Первого канала. По итогам трех видов лидировала «Красная машина» Анны Щербаковой, но после выступлений женщин лидерство сменилось.

Евгения Медведева
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