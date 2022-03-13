Фигуристка Трусова объяснила, почему боится выступать в парном катании
Фигуристка Трусова назвала самым страшным для себя в парном катании подкрутку
Серебряная призерка олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что боится подкрутки в парном катании. 17-летняя россиянка выступает в одиночном катании.
«Я боюсь. Во-первых, самое страшное для меня — это подкрутка, потому что она исполняется не вертикально, а под углом. Мне кажется, это очень страшно.
Чтобы прямо рассматривать переход в парное катание, наверное, нет. А так просто интересно попробовать, поэтому я пробовала", — приводит слова Трусовой ТАСС.
Трусова также является бронзовой призеркой чемпионата мира-2021. Фигуристка дважды становилась третьей на чемпионатах Европы (2020, 2022).
Источник: https://tass.ru/sport/14056031
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