Радионова: «Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то соревнования не будут смотреть»

Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что без участия отечественных спортсменов интерес к международным соревнованиям резко упадет.

«Какие бы аналоги международных соревнований ни создавали, но российское фигурное катание — одно из самых смотрибельных в мире, — цитирует Радионову «Чемпионат». -Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть. Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы. Посмотрим, дойдёт до этого или нет».

Радионова — мастер спорта международного класса. Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014). Чемпионка России (2015).