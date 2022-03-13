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Сегодня, 18:20

Радионова: «Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то соревнования не будут смотреть»

Радионова заявила, что без российских фигуристов интерес к международным соревнованиям резко упадет
Роман Шишов
Корреспондент

Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что без участия отечественных спортсменов интерес к международным соревнованиям резко упадет.

«Какие бы аналоги международных соревнований ни создавали, но российское фигурное катание — одно из самых смотрибельных в мире, — цитирует Радионову «Чемпионат». -Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть. Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы. Посмотрим, дойдёт до этого или нет».

Радионова — мастер спорта международного класса. Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014). Чемпионка России (2015).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4635697-radionova-esli-rossijskie-figuristy-ne-budut-vystupat-to-sorevnovaniya-ne-budut-smotret.html
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