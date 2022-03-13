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Сегодня, 21:12

Трусова заявила, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике

Трусова заявила, что может попробовать себя в легкой атлетике
Роман Шишов
Корреспондент

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать свои силы в легкой атлетике. По словам 17-летней спортсменки, это прыжки в высоту, длину или с шестом. О

Об этом фигуристка сообщила во время встречи со спортивной общественностью в ФОК «Олимпийский» в Рязани, где она начинала заниматься фигурным катанием.

«Попробовать, наверное, хотела бы, — цитирует ТАСС Трусову. -. — Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать. А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу».

Трусова является подопечной тренера Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине россиянка заняла второе место в женском одиночном катании.

Источник: https://tass.ru/sport/14056029
Александра Трусова
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