Трусова заявила, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать свои силы в легкой атлетике. По словам 17-летней спортсменки, это прыжки в высоту, длину или с шестом. О

Об этом фигуристка сообщила во время встречи со спортивной общественностью в ФОК «Олимпийский» в Рязани, где она начинала заниматься фигурным катанием.

«Попробовать, наверное, хотела бы, — цитирует ТАСС Трусову. -. — Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать. А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу».

Трусова является подопечной тренера Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине россиянка заняла второе место в женском одиночном катании.