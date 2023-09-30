Фигурист Гуменник в Пекине катался под кавер песни Sonne группы Rammstein

Вице-чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Петр Гуменник откатался на тренировке перед шоу Евгения Плющенко в Пекине под кавер на песню группы Rammstein Sonne.

В соцсетях фигуриста Александра Галлямова появилось видео проката Гуменника под песню на русском языке.

Шоу Плющенко в Пекине пройдет 1-3 октября.