Фигурист Гуменник в Пекине катался под кавер песни Sonne группы Rammstein
Вице-чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Петр Гуменник откатался на тренировке перед шоу Евгения Плющенко в Пекине под кавер на песню группы Rammstein Sonne.
В соцсетях фигуриста Александра Галлямова появилось видео проката Гуменника под песню на русском языке.
Шоу Плющенко в Пекине пройдет 1-3 октября.
Ранее «СЭ» сообщил, что Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein Sonne, если программа будет переработана.
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