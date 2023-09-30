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Сегодня, 15:45

Акатьевой включили не ту музыку на прокате в Москве — видео

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионке России по фигурному катанию Софье Акатьевой не смогли с первого раза включить музыку перед выступлением на Кубке московского спорта. Она должна была откатать вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Акатьева встала в стартовую позу, но продолжала звучать другая музыка. Тогда Софья развела руками, сделала еще два прыжка, в том числе двойной аксель, и со второй попытки смогла выступить — без ошибок.

В рамках Кубка московского спорта проходит «Битва школ» в юношеском разряде с участием главных московских академий фигурного катания.

Фигурное катание
Софья Акатьева
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