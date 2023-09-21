Гуменник может оставить программу под музыку Rammstein в переработанном варианте

Как утверждают источники «СЭ», Петр Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein Sonne, а не ставить новую программу или оставлять старую. Но программа будет переработана — один из источников назвал этот вариант «компромиссным».

Сейчас команда фигуриста в клубе Тамары Москвиной — тренер Вероника Дайнеко и хореограф Николай Морошкин — работают над изменением программы.

Конкретные корректировки еще не определены, но одним из возможных вариантов компромисса является изменение первой части программы, в которой присутствует вокал солиста группы Тиля Линдеманна.

Гуменник и Москвина отказались от комментариев «СЭ».