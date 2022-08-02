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Сегодня, 10:22

Евгения Медведева рассказала, сколько тратит на продукты за одну покупку

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, сколько тратит на продукты за одну покупку.

«Мне важно кушать хорошие продукты. Хорошие продукты сейчас дорогие. В основном я заказываю. Даже помидоры-огурцы не просто в каком-то супермаркете купить. Мне важно, чтобы они были с зелеными косточками, бакинские. Сейчас каждая доставка двух здоровенных пакетов еды, которую я считаю нужной и имею возможность заказывать, стоит от 10 до 15 тысяч. В зависимости от... Если морепродукты какие-то, то дороже будет. Я дома готовлю. Нечасто, но готовлю», — сказала Медведева в выпуске шоу «Инвестерика».

Ранее двукратная чемпионка мира назвала свой самый большой гонорар за карьеру.

Медведева до сих пор официально не завершила профессиональную карьеру. 22-летняя фигуристка уже несколько лет не выступала на официальных стартах.

Источник: https://www.youtube.com/c/Инвестерика
Фигурное катание
Евгения Медведева
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