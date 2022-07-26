Двукратная чемпионка мира Медведева назвала свой самый большой гонорар за карьеру

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на порос о своих гонорарах.

«Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.

Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила профессиональную карьеру. 22-летняя фигуристка уже несколько лет не выступала на официальных стартах.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.