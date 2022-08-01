«Зарядку проводили. Сейчас отдыхаем». Медведева выложила совместное фото с Щербаковой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фотографиями с проведенной ей зарядки в сочинском Олимпийском парке. Вместе с ней в мероприятии участвовала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«Это мы с Аней Щербаковой зарядку проводили. Сейчас мы отдыхаем», — подписала фотографии спортсменка.

Евгения Медведева и Анна Щербакова. Фото Соцсети

Спортсменки вместе выступают в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое продлится до 7 августа.