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Сегодня, 19:37

«Зарядку проводили. Сейчас отдыхаем». Медведева выложила совместное фото с Щербаковой

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева и Анна Щербакова.
Фото Соцсети
Евгения Медведева и Анна Щербакова.
Фото Соцсети
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фотографиями с проведенной ей зарядки в сочинском Олимпийском парке. Вместе с ней в мероприятии участвовала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«Это мы с Аней Щербаковой зарядку проводили. Сейчас мы отдыхаем», — подписала фотографии спортсменка.

Евгения Медведева и Анна Щербакова. Фото Соцсети
Евгения Медведева и Анна Щербакова.
Фото Соцсети

Спортсменки вместе выступают в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое продлится до 7 августа.

Анна Щербакова
Евгения Медведева
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