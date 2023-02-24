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Сегодня, 17:02

Боброва — о произвольной Титовой: «Она могла бы бороться и за первое-второе место»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва оценила произвольную программу фигуристки академии «Ангелы Плющенко» Софьи Титовой на юниорском первенстве России.

«Ошибка в короткой — достаточно серьезная, и она очень сильно повлияла на ее место в итоге, потому что она могла бы бороться с таким прокатом произвольной и за первое-второе место. Опять же, то, что она не попала в последнюю разминку, тоже сыграло определенную роль. В последней разминке все равно чуть больше получают вторую оценку. Хотя для меня у девочек Евгения Плющенко ко второй оценке нет вопросов: они очень хорошо получили во второй оценке», — приводит «Чемпионат» слова Бобровой.

Титова заняла 4-е место на первенстве России среди юниоров в Перми. После окончания турнира двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судей за оценки ученицы.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5008383-bobrova-o-proizvolnoj-titovoj-na-pervenstve-rossii-mogla-borotsya-za-pervoe-mesto.html
Фигурное катание
Екатерина БОБРОВА
Софья Титова
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