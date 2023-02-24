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Сегодня, 16:54

Каташинский: «Туктамышева — это флагманский представитель нашего фигурного катания. Девочки могут равняться на нее»

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира по спортивным танцам Артемий Каташинский рассказал, что думает о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«В каждом спортсмене мы стараемся найти какой-то отклик. Но еще немаловажно для спортсмена быть личностью. А личность формирует такие качества, как способность выразить свою точку зрения, иметь свое мнение, свой неповторимый стиль. Я могу с уверенностью сказать, что для меня Лиза Туктамышева — это флагман. Условно, есть автомобильный концерн и у него всегда есть флагманская модель. У Mercedes, например, есть S-класс. Для меня Елизавета Туктамышева — это флагманский представитель нашего фигурного катания. Все те качества, которые я перечислил ранее, в ней есть, за ней интересно наблюдать и как за человеком, и как за спортсменом. Мне кажется, что девочки могут равняться на нее и брать с нее пример во многом», — цитирует Каташинского «Чемпионат».

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5008653-chempion-mira-katashinskij-mne-kazhetsya-devochki-mogut-brat-primer-s-tuktamyshevoj-vo-mnogom.html
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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