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Сегодня, 17:39

В РУСАДА считают разумным наказанием для фигуристки Валиевой вынесение предупреждения

Алина Савинова
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что в организации считают предупреждение разумным наказанием для российской фигуристки Камилы Валиевой.

«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в CAS. РУСАДА никаким образом не выделяет его среди других дел о нарушении антидопинговых правил для обеспечения равного отношения ко всем лицам, на которых распространяется Всемирный антидопинговый кодекс, и защиты интересов и прав всех чистых российских спортсменов. Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Камила Валиева. РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.

Источник: https://tass.ru/sport/17134699
Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА
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