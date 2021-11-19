Две фигуристки Плющенко будут заявлены на чемпионат России без отбора через Кубок

Как стало известно «СЭ», ученица «Ангелов Плющенко» Анастасия Зинина должна принять участие в чемпионате России в декабре 2021 года как участница серии юниорского Гран-при.

14-летняя Зинина не приехала на заключительный этап Кубка России в Пермь, где идет распределение путевок на чемпионат России, хотя успешно выступила на предыдущем этапе, заняв второе место. По нашей информации, это связано с тем, что ей гарантировали место на ЧР. Фигуристка, перешедшая к Плющенко в это межсезонье, взяла два серебра на этапах «Гран-при» и заявлена первой запасной на финал в японской Осаке 9-12 декабря.

Еще одна фигуристка академии Софья Муравьева также точно поедет на чемпионат России как финалистка Гран-при, но она приехала в Пермь, чтобы отработать прыжки ультра-си.

На чемпионате России примут участие 18 одиночниц. Пока помимо двух учениц Плющенко как участницы «Гран-при» туда попадают Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Алена Косторная, Ксения Синицына, Аделия Петросян.

Предолимпийский чемпионат России состоится 21-26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что 14-летняя подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева на чемпионат России допущена не будет.

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