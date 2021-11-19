«Гран-при» Франции: расписание соревнований и трансляций 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии Гран-при.

В первый соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Расписание соревнований

Пятница, 19 ноября

Женщины, короткая программа

15.00 Первый канал (с 15.15)

Российские участники: Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.

Танцы на льду, ритм-танец

17.00

Российские участники: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин.

Мужчины, короткая программа

18.45

Российские участники: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев.

Пары, короткая программа

20.45

Российские участники: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.