«Гран-при» Франции: расписание соревнований и трансляций 19 ноября
14:00
В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии Гран-при.
В первый соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Расписание соревнований
Пятница, 19 ноября
Женщины, короткая программа
15.00 Первый канал (с 15.15)
Российские участники: Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.
Танцы на льду, ритм-танец
17.00
Российские участники: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин.
Мужчины, короткая программа
18.45
Российские участники: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев.
Пары, короткая программа
20.45
Российские участники: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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