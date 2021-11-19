Пресс-атташе ФФККР разъяснила ситуацию вокруг Акатьевой

Пресс-атташе ФФФКР Ольга Ермолина пояснила «СЭ» спорную ситуацию вокруг участия юниорки Софьи Акатьевой во взрослом чемпионате России.

«Ситуация потребовала дополнительных разъяснений. Действительно, в «Регламенте основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в сезоне 2021-2022», утвержденном Исполкомом ФФККР в мае 2021 года, говорится, что «к участию в чемпионате России допускаются спортсмены по программе МС на основании суммы очков, набранных на двух этапах Кубка России, а также по результатам участия в финале ИСУ Гран-при среди взрослых и юниоров».

Вместе с тем в том же документе прописано: «спортсмены в одиночном катании и танцах на льду могут быть заявлены только на два этапа (в одиночном катании на 01.07.2021 достигшие 14 лет)».

Софье Акатьевой на 1 июля 2021 года не исполнилось 14 лет, так как спортсменка родилась 7 июля 2007 года. Следовательно, участвовать в предстоящем чемпионате России она не сможет из-за возрастных ограничений», — подчеркнула Ермолина.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 21-26 декабря в Санкт-Петербурге.