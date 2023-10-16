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Сегодня, 18:00

Домнина рассказала, кто поддерживал ее во время болезни Костомарова

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бронзовый призер Олимпиады и жена Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала «СЭ», кто ее поддерживал вовремя болезни мужа.

«Родные и близкие. Мы все друг друга поддерживали. Но самая большая поддержка была от брата Романа. Мы находились постоянно вместе первое время», — сказала Домнина «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Оксана Домнина и&nbsp;Роман Костомаров. «Сейчас многие видят маску. Под ней до сих пор много боли». Откровенные Костомаров и Домнина

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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Жена Костомарова Домнина: «Сейчас то, что многие видят, — это маска. Под ней до сих пор очень много боли и переживаний»
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