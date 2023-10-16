Домнина — о детях: «Настрой позитивный. Папа уникальный, самый крутой»

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала «СЭ», как восприняли дети болезнь ее мужа.

«С детьми отдельная, очень непростая история. Надо было их подготовить. Начиная с того, что папа вообще в тяжелом состоянии. Потом с такими последствиями. Но у них настрой очень позитивный. Папа — уникальный, папа — индивидуальный, папа такой — самый крутой», — сказала Домнина «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.