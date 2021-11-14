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Дэвис и Смолкин заняли четвертое место на турнире в Австрии

15:14
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли четвертое место на турнире Cup of Austria.

За произвольный танец пара получила 111,25 балла. По сумме выступлений они набрали 184,62 балла.

Первое место заняли Шарлен Гиньяр и Марко Фабри из Италии (208,88). Вторыми стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (194,67). Замкнули тройку Оливия Смарт и Адриан Диас из Испании (189,88).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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