Дэвис и Смолкин заняли четвертое место на турнире в Австрии

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли четвертое место на турнире Cup of Austria.

За произвольный танец пара получила 111,25 балла. По сумме выступлений они набрали 184,62 балла.

Первое место заняли Шарлен Гиньяр и Марко Фабри из Италии (208,88). Вторыми стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (194,67). Замкнули тройку Оливия Смарт и Адриан Диас из Испании (189,88).