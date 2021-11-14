Дэвис и Смолкин заняли четвертое место на турнире в Австрии
15:14
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли четвертое место на турнире Cup of Austria.
За произвольный танец пара получила 111,25 балла. По сумме выступлений они набрали 184,62 балла.
Первое место заняли Шарлен Гиньяр и Марко Фабри из Италии (208,88). Вторыми стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (194,67). Замкнули тройку Оливия Смарт и Адриан Диас из Испании (189,88).
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