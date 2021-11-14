«До мурашек». Навка оценила произвольный танец Синициной и Кацалапова на «Гран-при Японии»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась эмоциями от произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, который они представили на «Гран-при Японии».

«Ура, наши Виктория и Никита сегодня выиграли четвертый этап серии «Гран-при» в Токио в танцах на льду! И не просто выиграли, а показали премьеру олимпийского сезона — свой произвольный танец!

Поздравляю не только ребят, но и их тренера Александра Жулина с этой невероятной работой!

Невероятно красиво, одухотворенно, пластично, технично, тонко, одновременно душевно и энергично! Музыка, танец, ребята, энергия — все пробирает до мурашек! Искренне рада, что у них все сложилось и получилось!

Два месяца до Олимпиады, подготовка полным ходом, и я уверена, что форма, настрой и программа у ребят отличные! Произвольный танец цельный, абсолютно конкурентоспособный, поможет им в борьбе за главную олимпийскую медаль! Держим все за них кулачки! А пока я предлагаю насладиться чистой красотой фигурного катания!» - написала Навка в Instagram.

В произвольном танце пара выступала под второй концерт Рахманинова. За прокат они получили 129,11 балла.

По сумме выступлений Синицина и Кацалапов набрали 215,44 балла и заняли итоговое первое место.