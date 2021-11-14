Синицина поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на «Гран-при Японии»

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, поблагодарила болельщиков за поддержку после этапа «Гран-при» в Японии.

«Всем спасибо за поддержку! Мы соскучились», — написала Синицина в Instagram.

По итогам ритм-танца и произвольной программы Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215,44 балла.