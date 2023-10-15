Дэвис и Смолкин выиграли турнир Budapest Trophy

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, стали победителями турнира ISU Challenger Budapest Trophy.

Спортсмены показали лучший результат в ритм-танце и произвольном танце. По сумме двух выступлений они набрали 191,84 балла.

Второе место на турнире заняла канадская пара Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (188,32 балла), на третьей строчке — французы Луасиа Демужо и Тео Ле Мерсье (179,68).

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. Изначально они представляли Россию, в июне 2023 года фигуристы перешли в сборную Грузии.