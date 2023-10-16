Савосин объяснил, почему решил пропустить соревновательный сезон

Российский фигурист Роман Савосин рассказал, почему решил пропустить соревновательный сезон.

По словам фигуриста, ему предложили работу в Казахстане.

«Меня пригласили провести мастер-классы. Я поехал поработать. Потом предложили остаться подольше, я это предложение принял и решил пропустить сезон», — цитирует Савосина РИА «Новости».

Савосин занял второе место по итогам первого этапа «Гран-при России» России, который прошел в Уфе. Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.