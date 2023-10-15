Семененко рассказал, что «отметит» победу на Гран-при в Уфе

Российский фигурист Евгений Семененко, выигравший первый этап Гран-при в Уфе (289,37 балла), рассказал о планах на четверные прыжки.

— У меня уже есть длительный опыт международных стартов, поэтому сейчас более-менее получается выходить и показывать то, что я показывал на тренировке. Рад, что выполнил первый прыжок, четверной риттбергер, с таким процентом успешных прыжков на тренировках грех было не вставлять его. Процентов 80 делаю. Четыре четверных — это максимум? Не знаю, для соревнований это самый оптимальный вариант. Флип и лутц? Не знаю, еще подловите меня, не буду говорить, — сказал Семененко.

— Кому посвятишь победу?

— Родным, близким и... себе.

— Будешь ли отмечать? Или график не тот?

— Да нет, сегодня как раз можно. Вообще мне нравится, когда мы выступаем первыми. Можно посмотреть другие виды.

— То есть танцы ты тоже смотришь? Понимаешь?

— (смеется) Я только мужское одиночное понимаю!