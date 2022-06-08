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Сегодня, 10:07

Число участников чемпионата мира по фигурному катанию будет увеличено

Виктория Кравченко
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На конгрессе ISU в Таиланде было принято решение расчирить число участников чемпионата мира по фигурному катанию начиная с сезона-2024/25.

Это будет происходить за счет проведения квалификационного раунда, что потребовало изменить продолжительность турнира с семи до восьми дней. В отборочных соревнованиях фигуристы будут показывать только произвольные программы.

После квалификации число участников может увеличиться до 54 в мужском и женском одиночном катании, до 40 — в танцах на льду и до 32 — в спортивных парах. В основной раунд пройдут по 24 фигуриста в женском и мужском одиночном катании, 20 танцевальных дуэтов и 16 пар.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14851529?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru
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