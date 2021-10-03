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Чикмарева и Янченков поделились эмоциями после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске

13:27
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Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков прокомментировали победу в соревновании спортивных пар на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске.

«Эмоции очень приятные. Очень рады, что у нас получилось «отыграться» в произвольной программе, но все же обидно за короткую, так как могли набирать гораздо больше баллов и побежать гораздо легче, чем получилось. Самым сложным для меня на этом старте было настроиться на произвольную программу и сделать то, что мы сделали. Мы были уверены: у нас все получится, нас многие поддержали, помогли, не дали «загнаться» и сдаться», — приводит слова Янченкова пресс-служба ФФККР.

Чикмарева также отметила, что у пары еще мало опыта.

«Конечно, у нас мало еще опыта. Я только год, как перешла из одиночного катания в парное. Мы самая молодая пара. Нам еще учиться и учиться. Да и перелет был долгий. Думаю, все вместе сыграло не в нашу пользу.

Но провал в короткой программе подстегнул нас. Нам уже нечего было терять, поэтому в произвольной выложились на все 100 процентов. Выступление в Гданьске дало нам колоссальный опыт. Мы поняли: чтобы ни произошло, нельзя расслабляться и опускать руки. Желание победить творит чудеса. Надо только верить в себя и в партнера".

После короткой программы фигуристы занимали четвертое место в турнирной таблице, но по сумме двух программ пара набрала 171,97 балла и заняла первую позицию.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/intervyu/5691-sof-ya-akat-eva-ekaterina-chikmareva-matvej-yanchenkov-gleb-lutfullin-i-irina-khavronina-dario-chirizano-o-pobede-na-yugp-v-gdan-ske.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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